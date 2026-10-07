Descarta volver a la política salvo por escenario extremo

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reitera que sólo volvería a la actividad política ante un escenario extremo, como en un golpe de Estado o una intervención extranjera, pero “toco madera” y sostiene que nada indica que eso pueda suceder.

En su nuevo libro “Pueblo”, el exmandatario rechaza la idea de mantenerse activo en las decisiones de gobierno y califica cualquier intento de perpetuarse en la influencia política como un desatino personal: “siempre he considerado un error garrafal mantener demasiado apego al poder y al dinero”.

“(...) opté por el retiro de la actividad política, sin el menor deseo de volver a participar en asuntos públicos, salvo por causa mayor, como en un golpe de Estado o una intervención extranjera, pero “toco madera sostengo que nada indica que eso pueda suceder”, indica.

Se encuentra satisfecho

Expresa, además, encontrarse “personalmente satisfecho con lo humanamente realizado” y describe su día a día tras dejar el cargo: “me quedó el sentimiento de que merecía ejercerlo”.

De modo que, gracias a la ciencia, a la naturaleza y al creador, vivo relajado, apasionado y feliz con mi nueva actividad de escribir de tiempo completo, en la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, con los pies en la tierra, rodeado de árboles, mirando al cielo, observando saragüatos, ardillas, iguanas, guacamayas, loros, cotorros, gallinas, gallos, pavas y pavos, garzas y pijijes, o escuchando el canto melodioso de los pájaros”.

“Finalmente, el expresidente destaca que se encuentra tranquilo porque a quien entregué el bastón de mando ha resultado inmejorable para gobernar nuestro querido México”, es decir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien descarta cualquier tipo de confrontación

“(...) nuestra presidenta no está pensando en confrontarse conmigo, y yo menos, nunca me enfrentaría a quien respeto y encarna en estos tiempos la esperanza y los anhelos de bienestar del pueblo”, destaca el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace un llamado a votar por Morena

En su nuevo libro “Pueblo”, López Obrador hace un llamado a votar por Morena al considerar que el partido es “garantía de bienestar para el pueblo”, además de advertir a sus integrantes que no deben “encapricharse” con obtener una candidatura si no ganan las encuestas internas.

En las páginas finales de la obra, el exmandatario también establece que Morena puede utilizar sus palabras e imagen con fines políticos y electorales, pero precisa que nadie más podrá hacerlo.

“Voten por Morena porque es garantía de bienestar para el pueblo”, señala López Obrador en sus consideraciones finales, al tiempo que expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.