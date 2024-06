Descartan alerta de tsunami tras sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que, de acuerdo con información del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina tras el sismo de magnitud 5.2 al suroeste de San Marcos, Guerrero, confirmaron la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que no hay ningún peligro para la operación portuaria y la población en general.

En el estado de Guerrero el sismo se percibió de moderado a fuerte en las regiones de Costa Chica, Acapulco y Centro, así como ligero en algunos municipios de las regiones Montaña y Costa Grande.

La dependencia activó los protocolos para la atención de sismos, estableciendo comunicación con las autoridades municipales, mismas que no reportaron afectaciones.

En la Ciudad de México se percibió de manera ligera en la mayor parte y moderado en la zona norte. Además, las unidades de gestión integral de riegos y protección civil de las alcaldías informaron que no se reportan afectaciones.

En el Estado de México fue ligero por la población, además la dependencia mantiene comunicación con las unidades municipales de Protección Civil, reportando que no se reportan daños.

En Morelos se sintió ligero el sismo, descartaron afectaciones en la entidad y tienen monitoreo con Protección Civil de los municipios.

Descartan afectaciones

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, sostuvo que no tienen reportes de daños ni afectaciones tras el sismo de 5.2 grados que se registró este domingo, con epicentro en la zona de Guerrero y cuya magnitud fue reportada inicialmente como de 5.4 grados.

Entrevistada previo a la entrega de obras de rehabilitación del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que debido a la baja intensidad del movimiento telúrico no se activaron la alarma sísmica.

“La alcaldía donde más se percibió fue en Iztacalco, con 5.4 grados, es de percepción mínima y no hay ningún problema, no sonó la alerta sísmica, no hay afectaciones de ningún tipo”, insistió.

Por qué no se activó la alerta sísmica

El sistema de alerta no se activó previo al sismo registrado debido a que la energía del movimiento telúrico no fue lo suficientemente intensa, explicó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

“Además de que fue un sismo de 5.4 grados, con epicentro en Guerrero, no fue de mucha energía, por eso fue casi imperceptible”, mencionó la funcionaria al preguntarle cuál es la magnitud que activa la alerta sísmica.

Refirió que en algunas zonas no se sintió el sismo, como la alcaldía Gustavo A. Madero, donde Urzúa acompañó al jefe de Gobierno, Martí Batres, en la entrega de obras de rehabilitación del Deportivo Gertrudis Sánchez.

En su cuenta de X, Batres informó también que por la tenue intensidad del temblor, no se activaron los altavoces que emiten la alerta sísmica.