Descartan amenazas a inspectores de EE. UU.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que inspectores estadounidenses de aguacate en Michoacán hayan sido amenazados por integrantes de grupos criminales, aunque reconoció que aguacateros sí han sido víctimas de extorsión por varios sujetos actualmente detenidos.

“No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos, fue información obtenida por la embajada que nos compartió; deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible”, dijo.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la suspensión de actividades en Michoacán debido a una “amenaza” contra su personal en ese estado. En un comunicado, la embajada de EE. UU. en México dijo que “debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”.

EE. UU. reanudó parcialmente actividades

Dos días después, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que el gobierno estadounidense reanuda de manera parcial sus actividades en Michoacán.

El funcionario señaló que son varios grupos delictivos los que han extorsionado a productores de aguacate en Michoacán. En ese sentido, destacó las detenciones de “El Quiringua”, “El R1” y “El Botox”, realizadas por el gabinete de seguridad.