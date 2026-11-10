Descartan amnistía para migrantes indocumentados

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó cualquier amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, aunque manifestó que aún no ha hablado con el presidente Donald Trump de cambios concretos en la política migratoria tras las elecciones de mitad de mandato.

Mullin señaló que se opone firmemente a cualquier amnistía, una línea roja para los republicanos que ha complicado el debate en torno al tema migratorio.

Las elecciones de mitad de mandato pusieron de relieve el descontento de los votantes con la política de deportaciones masivas y desde entonces Trump ha dicho que podría trabajar con los demócratas en inmigración.

Dijo que su política de deportaciones quizás fue demasiado agresiva para los votantes.

Mullin reiteró el lunes la disposición de Trump a trabajar con los demócratas en el asunto.

Mullin, comentó que después de las elecciones ha estado recibiendo llamadas de demócratas con los que trabajó en el Congreso en asuntos bipartidistas.

Desde las elecciones, Trump ha ascendido a Stephen Miller, el principal arquitecto de su ofensiva migratoria, como jefe de gabinete, lo que ha suscitado dudas sobre cómo será la cooperación con los demócratas. Mullin, en redes sociales, calificó el ascenso de Miller como una “excelente decisión”.

Mullin, quien afirmó que trabajó con demócratas cuando estaba en el Congreso, incluso en la reforma migratoria, sostuvo que un enfoque bipartidista es la única manera de lograr algo. Pero también rechazó de forma tajante cualquier tipo de acuerdo que incluyera amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.