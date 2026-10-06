Descartan apoyar posible candidatura de Clouthier

El Partido del Trabajo (PT) cerró la puerta a la posibilidad de respaldar una eventual candidatura de Tatiana Clouthier a la gubernatura de Nuevo León, luego de que la extitular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior se inconformó con la elección de Clara Luz Flores como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en esa entidad.

En entrevista, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado de la República, descartó apoyar a Clouthier y dijo que el partido tiene en Jesús Elizondo un excelente perfil si no hay convenio de coalición en Nuevo León.

“Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil, joven, con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria nosotros le solicitamos a él que aceptara la invitación para registrarse en nuestro partido político. Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz (Flores)”, informó.

Dijo que el PT respeta muchísimo a Tatiana Clouthier porque “es una compañera militante de Morena” que acudió al proceso interno “y ya se expresó respecto a ella”.

Por otra parte, Geovanna Bañuelos afirmó que el PT mantiene abierta la posibilidad de competir separado de Morena en algunas gubernaturas.