Descartan ataque directo contra edil de Zacualpan

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que el alcalde del municipio de Zacualpan, el priista Andrés Maldonado Yáñez, sufrió un robo de su vehículo y no un ataque armado.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal expuso que el robo ocurrió en territorio tlaxcalteca, por lo que rechazó que se haya tratado de un ataque contra el alcalde.

“Él sufrió un robo de su automóvil y de sus pertenencias. Iba con su esposa y su chofer y fue en el estado de Tlaxcala, colindando con Puebla.”, expuso Ahued Bardahuil.

Detalló que se tuvo comunicación con funcionarios del Gobierno de Tlaxcala y se atendió al presidente municipal, quien –dijo- junto con su esposa salieron ilesos; sin embargo, su chofer recibió dos impactos de bala.

Previamente, en un comunicado de prensa del propio Ayuntamiento de Zacualpan, se reportó el ataque armado y se informó que el chofer había resultado herido.