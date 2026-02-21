Descartan cambios para aumentar diputados

El jefe de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes Reyes, afirmó que no habrá cambios en la Constitución Política del Estado para pasar de 20 a 30 diputados locales, luego de un acuerdo con sus aliados de Nueva Alianza y PVEM y la gobernadora Margarita González Saravia.

“Nosotros vamos a ajustarnos a una política como grupo parlamentario de Morena y aliados federal donde abordaremos los temas de la reforma electoral, y por tanto enfáticamente te diría que se quedan los 20 diputados y diputadas, tal cual, y como están”, expuso.

Reyes sostuvo que la decisión de detener la iniciativa de ley fue resultado de una serie de reuniones entre Morena, sus aliados de Nueva Alianza y Verde Ecologista con la gobernadora Margarita González Saravia, por tanto, el acuerdo es que no habrá cambios en la legislación.