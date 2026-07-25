Descartan cyclospora en lechuga mexicana

La Secretaría de Salud informó que en los análisis que ha llevado a cabo, en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, no han encontrado al parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas de lechuga mexicana.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y mediante la investigación realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informa que los análisis sobre cyclospora cayetanensis realizados por México y Estados Unidos no han encontrado el parásito en las muestras recolectadas por ambos países”, señaló mediante un comunicado.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analizó 10 muestras de lechuga (cinco de materia prima y cinco de producto procesado), así como cuatro muestras de agua.

Además, indicó que el brote del parásito cyclospora cayetanensis en Estados Unidos, relacionado con el consumo de lechuga, se basa en una asociación epidemiológica, pero no en pruebas de laboratorio.

“Cofepris informa que la asociación del reciente brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas se basa en una asociación epidemiológica, es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos; por lo tanto, corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis”, aclaró.