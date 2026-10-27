Descartan denuncias contra expresidenta del INE, aclara fiscal

Los señalamientos sobre un conglomerado de siete empresas que obtuvo contratos con organismos electorales de al menos 13 estados, incluido Sonora, no han derivado en una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) contra Guadalupe Taddei Zavala.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aseguró que la dependencia estatal no tiene ninguna denuncia relacionada con las presuntas irregularidades que han colocado bajo escrutinio las contrataciones realizadas por organismos electorales.

Las empresas señaladas habrían tenido operaciones en Sonora desde 2014, cuando Taddei se desempeñaba como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Al ser cuestionado sobre si las investigaciones financieras relacionadas con algunas de esas compañías habían alcanzado a la Fiscalía estatal, Salas Chávez remitió el caso al ámbito federal.

“Entiendo que la última responsabilidad de esta dama era federal. En todo caso, las autoridades federales tendrían que informar al respecto. En la Fiscalía del Estado de Sonora no tenemos ninguna denuncia formulada al respecto”, respondió.