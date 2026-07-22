Descartan en el país brote de “diarrea explosiva”

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), descartó un brote en México de “diarrea explosiva” y reportó solo tres casos.

Kershenobich mencionó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

“En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto”, dijo el secretario de Salud.

Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica “muy activa”.

En relación a la fábrica de lechuga de Guanajuato, mencionó que se trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses: “Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento”.