Descartan en México participación de agentes extranjeros

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó cualquier participación de agentes extranjeros en México y en el Gabinete de Seguridad, al subrayar que la Constitución, las leyes, “lo prohíben”, a la vez que destacó los logros del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en casi dos años de gobierno.

En entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa “Esta Semana” de Univisión NMás, en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se realizó la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, dijo que hoy la confianza entre los gobiernos de México y de Estados Unidos es “más sólida” debido a los resultados que se están obteniendo.

Calderón destacó como uno de los temas ”más sensibles” en la relación la amenaza de Estados Unidos de una intervención unilateral y preguntó a García Harfuch sobre cuál sería el límite, la línea roja que México no puede cruzar en materia de colaboración.

“Tenemos un límite muy claro que lo marca nuestra Constitución. La Constitución y nuestras leyes marcan hasta dónde podemos ir en una colaboración. Y aquí por eso tenemos una relación de respeto a nuestra soberanía, no porque sea un discurso, sino porque así lo marcan las leyes de nuestro país; de confianza y también de responsabilidad compartida”.

Harfuch defendió que „no es una cuestión de que queramos o no queramos. Nuestra ley no permite que haya fuerzas extranjeras en nuestro país“. Subrayó el éxito de operaciones “desarrolladas, planeadas y ejecutadas por el Ejército Mexicano”, como el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Caso Chihuahua

El secretario fue tajante al decir que “a nivel de Gobierno Federal no ha ocurrido participación de agentes extranjeros” en suelo mexicano, aunque reconoció el caso que se investiga en Chihuahua, donde se investiga la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en una operación de desmantelamiento de “narcolaboratorios”.

“Nosotros descartamos cualquier participación de agentes extranjeros con el Gabinete de Seguridad federal”, quien añadió que “la colaboración se define en intercambio de información, cada quien operando en su territorio. Construir casos juntos, por supuesto que lo podemos hacer, entre la fiscalía y el Departamento de Justicia de EE. UU., pero es muy diferente a tener agentes extranjeros operando en nuestro país. Eso no podemos y no lo vamos a hacer”.

Cuestionado sobre cómo afectan el debate y los discursos políticos al trabajo de colaboración con Estados Unidos, García Harfuch indicó que „nosotros, como servidores públicos de un Gabinete de Seguridad, ya sea Defensa, Seguridad, Marina, estamos muy ajenos al tema político. Nosotros nos enfocamos en un intercambio de información muy técnico y nosotros trabajamos todos los días para pacificar nuestro país, para la pacificación de México, que es la instrucción de la presidenta”.

Reconoció que los esfuerzos no significan que la situación en el país “ya mejoró completamente, pero tener 50 % menos homicidios, en menos de dos años, es un avance que nuestro país no había visto nunca”.