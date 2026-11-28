El Gobierno de Nuevo León investiga si el incendio registrado la tarde del jueves en las inmediaciones de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Cadereyta, está relacionado con el robo de hidrocarburos.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, dio a conocer durante la reunión de seguridad de ayer viernes que el posible huachicol figura entre las líneas de investigación del incidente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:40 horas del jueves en la comunidad de Las Palomitas, donde se desplegaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como personal de la petrolera.

Aunque inicialmente la corporación informó sobre la explosión de un ducto, Pemex sostuvo que se trató de un incendio superficial de pastizales y descartó afectaciones a su infraestructura.

La petrolera también señaló que sus sistemas de transporte de hidrocarburos operaban con normalidad y que el incidente no representó un riesgo para la población.