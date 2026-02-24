Descartan incendio de vehículos en Apatzingán

El Gabinete de Seguridad informó que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán, tras supuestos reportes sobre bloqueos en Michoacán.

En redes sociales señaló que ayer lunes en Coalcomán y Aguililla se registró la quema de cuatro y tres vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación.

Resaltó que mantiene presencia operativa en la zona, en coordinación con autoridades locales, para atender la situación y garantizar la seguridad de la población.

Este lunes se registraron ataques al cuartel militar y de Guardia Nacional en el municipio de Aguililla, Michoacán. Además, presuntos delincuentes prendieron fuego a vehículos particulares, unidades de transporte público, una sucursal del Banco del Bienestar e incluso a una clínica del sector salud.

Por estos hechos delictivos, representantes de la Diócesis de Apatzingán de la Iglesia católica, llamaron al Gobierno federal para que atienda la situación que se vive también en municipios aledaños como Coalcomán y Chinicuila.

Caminos están liberados

Durante el mediodía del lunes, las autoridades informaron que en Atemajac de Brizuela el camino ya fue reparado y liberado, en seguimiento a cierres registrados en el estado de Jalisco.

El Gabinete de Seguridad indicó que en otros puntos los vehículos incendiados se encontraban reubicados a un costado de la vía, lo que ha permitido la circulación parcial, sin que se registren bloqueos activos.