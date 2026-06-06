Descartan morenistas riesgo de ruptura con EUA

Senadores y diputados federales de Morena descartaron riesgo de ruptura o de enrarecer aún más la relación bilateral con Estados Unidos, ante la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló sectores de la ultraderecha en el vecino país de intentar intervenir en las elecciones de México.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, aseguró que la voz de López Obrador conserva relevancia política por tratarse de un expresidente y fundador del movimiento gobernante, ello ante lo que calificó de “embestida” de actores externos e internos.

Descartó que los dichos de López Obrador puedan tensar más la situación o llevar a una ruptura con Estados Unidos.

Carta fue pertinente: Monreal

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que la carta de López Obrador fue pertinente, y que la oposición critica porque le tiene miedo tanto a la fortaleza del exmandatario como a la unidad de la 4T.

“El presidente Andrés Manuel no agita el momento que estamos viviendo, más bien sale a explicar la trama que está detrás de México y de otros países de América Latina… y el que salga el expresidente le da mucho temor a la ultraderecha, porque tiene un alto nivel de aceptación, todavía a 2 años de distancia de su mandato, entonces, les da mucho temor a la oposición que mantengamos la unidad”, sentenció.

T-MEC no se verá afectado

Beatriz Mojica Morga, senadora morenista, dijo que las negociaciones del T-MEC y otros acuerdos con Estados Unidos corren por carriles diferentes y no se verán afectados porque el expresidente López Obrador, “como lo había anunciado hace meses, salió a la palestra pública ante el riesgo de que se vulnere la soberanía nacional y este es el momento preciso”.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que la carta de López Obrador constituye un respaldo “total y absoluto” a Sheinbaum y una advertencia sobre los riesgos de intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y descartó que la misma vaya a provocar una ruptura con Estados Unidos.

Carta de AMLO, un mensaje “inteligente” y “oportuno”

La diputada federal y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, recordó que como secretaria de Gobernación, fue testigo de la relación AMLO–Trump, y consideró que la carta es un mensaje para retomar esos vínculos: “Era una relación inclusive afectuosa, una relación muy fluida, muy positiva, fue de verdad una relación bastante cercana y afable y amable. Entonces, lo que está haciendo el Presidente con esta carta está diciendo, ‘Oye, fue una relación muy distinta conmigo, ¿por qué ahora hay una diferencia? Me gustaría que la relación que tuviste conmigo sea igual con la presidenta Claudia Sheinbaum’”.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que la carta del político tabasqueño es «inteligente» y «oportuna».

“Porque hace un contraste entre lo que fue el primer mandato de Trump con este segundo mandato y va en la línea de lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta. Yo creo que el expresidente López Obrador mide muy bien los momentos en los que él tiene un contacto con la vida pública, y lo que expresa en esta carta es muy oportuno”, indicó.