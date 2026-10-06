Descartan prohibición de celulares en aulas

En el marco de la regulación de dispositivos móviles que implementó el gobierno federal para instituciones de educación pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha determinado establecer una postura no prohibitiva sobre los teléfonos, a través de un “uso formativo” de esta tecnología.

En una sesión extraordinaria presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, se decidió que la máxima casa de estudios debe privilegiar un enfoque formativo, reflexivo, crítico y responsable, y que cualquier medida debe fundamentarse en evidencia científica.

En un comunicado, el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCOIA-UNAM) se pronunció a favor de la autoridad pedagógica del personal docente y resolvió que es necesaria la creación de un subcomité especializado en Inteligencia Artificial (IA).

Alista diagnóstico sobre uso de celulares e IA

Por este motivo, se acordó solicitar a las entidades correspondientes de la Universidad Nacional la elaboración de un diagnóstico integral sobre el uso de celulares e IA en los diferentes niveles educativos de sus planteles.

A la vez, se optó por intensificar y ampliar los programas de formación docente en el uso pedagógico de dispositivos móviles y herramientas de inteligencia artificial, cuyos resultados se integrarán formalmente a la denominada estrategia universitaria de IA para educación.

Sobre la propuesta del subcomité en inteligencia artificial, la UNAM detalló que se busca potenciar las capacidades de investigación de esta casa de estudios mediante un aprovechamiento ético y responsable de las nuevas tecnologías.

El CCOIA-UNAM se encuentra integrado por: Diana Tamara Martínez Ruíz, secretaria de Desarrollo Institucional; María Soledad Funes Argüello, titular de la Coordinación de la Investigación Científica; Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades.

Así como Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural; Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General; Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y representante del Colegio de Directores, entre otros académicos.