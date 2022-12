Descartan que atentado contra Ciro sea un crimen de Estado

En la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva se tratara de un crimen de Estado.

En ese sentido, López Obrador enfatizó que se llegará a fondo, pues a quien más perjudica este caso es al país, a la autoridad, a la figura presidencial y a la democracia, por lo que habrá información y las instituciones actuarán para que no haya impunidad.

“Lamento mucho el que estén enojados, por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leyva. He dado instrucciones de que se haga una investigación a fondo, a fondo, para que haya justicia. Porque nosotros no nos vamos a manchar”.

El tabasqueño aseveró que es posible saber lo que sucedió. “Por dos razones: primero, porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y nos va a ayudar a saber si escuchó que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron, y quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes tenían mucha información que nos llega”.

“Eso es importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado. Porque es muy difícil de desentrañar cuando es un crimen de Estado. Eso sí es complicado, el saber toda la verdad sobre el asesinato de (John F.) Kennedy, el saber toda la verdad sobre el asesinato de (Luis Donaldo) Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información, porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan, no hay impunidad”, concluyó.