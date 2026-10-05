Descartan que brotes de salmonela vengan de México

Después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el viernes que sus inspectores detectaron Cyclospora en una granja en Guanajuato, México, la Secretaría de Salud rechazó que exista evidencia sólida para concluir que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes de “diarrea explosiva” y salmonela en ese país.

A través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detalló que los resultados de laboratorio realizados por EE.UU. no identificaron la presencia de la bacteria Salmonella Javiana en las muestras ambientales recolectadas.

“La propia FDA señala en su reporte final que todas estas muestras resultaron negativas y reconoce que no fue posible determinar la vía ni la fuente de contaminación del brote. La investigación ha sido declarada concluida”, subrayó la autoridad sanitaria mexicana en un comunicado.

Diarrea explosiva

Sobre Cyclospora cayetanensis, parásito que ocasiona la llamada “diarrea explosiva”, Cofepris recordó que hay dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de protección.

No obstante, destacó que la propia autoridad estadounidense establece que, actualmente, no existe ninguna evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

En ese sentido, precisó que los hallazgos no constituyen, por sí mismos, evidencia de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de la contaminación.