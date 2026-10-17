Descartan que esté paralizado el T-MEC

Debido a la postura proteccionista en el comercio exterior por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), México se ha visto afectado con aranceles, pero actualmente cerca del 85 % de las exportaciones nacionales hacia la Unión Americana no enfrentan estas cuotas, destaco el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, en su comparecencia en la Cámara de Diputados por la glosa del segundo informe de gobierno.

“Tenemos más o menos el 80 % del comercio de México con Estados Unidos sin aranceles”, calculó el funcionario.

Posteriormente, en atención a medios precisó que era entre 85 y 82 % de las exportaciones las que no padecen aranceles.

Buena comunicación

En su presentación ante diputados, explicó que esto ha sido gracias a las gestiones que ha realizado, aunado a los esfuerzos que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con llamadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que también ha hablado con el secretario de Comercio y con el presidente de EE.UU. más de 22 veces.

En el caso específico de los aranceles automotrices y al acero que los industriales en México quieren que bajen, el titular de la dependencia dijo que las conversaciones continúan, aun cuando hay versiones desde Estados Unidos de que los acercamientos están detenidos.

“Yo nunca he advertido de su parte (del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick), una actitud en contra de México, porque si no, no habríamos logrado esta solución en su momento. Entonces, en mi última conversación no advertí que él estuviese en contra de reducir esos aranceles, cuando menos en lo que es de mi conocimiento, no tengo yo conocimiento”, afirmó el funcionario en atención a medios de comunicación.

Adelantó que antes de que concluya este año, se realizará la cuarta ronda bilateral de revisión de el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con Estados Unidos.

Las negociaciones comerciales entre la nación y EE.UU. continúan activas en ese aspecto pues, el país vecino mantiene un arancel del 25 % a los automóviles mexicanos y del 50 % al acero y aluminio, impuestos bajo argumentos de seguridad nacional.