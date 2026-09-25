Descartan que PT provoque pérdida de 12 gubernaturas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el PT no tiene la capacidad para hacer que su partido pierda hasta 12 gubernaturas en la elección de 2027, como afirmó el coordinador petista, Reginaldo Sandoval.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente; no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación”, dijo.

Monreal Ávila manifestó que su partido “es muy fuerte” y buscará solucionar el conflicto que se generó con el PT por la designación de coordinadores estatales mediante encuesta, además reconoció que los votos petistas fueron necesarios para aprobar reformas constitucionales.

Hizo un llamado al PT para mantener la coalición y que participen juntos en la elección concurrente del próximo año, en la que se elegirán 17 gobernadores del país.

Más vale que vayamos unidos

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, también hizo un llamado a su aliado inconforme para que anteponga la conciliación y el diálogo para mantener la alianza con Morena y el PVEM.

“Los resultados políticos en las entidades federativas, cuando Morena, PT y Verde van juntos, es casi invencible, y aquí en la Cámara de Diputados cuando vamos juntos a aprobar una iniciativa, también es invencible; entonces, hay que tener el pragmatismo para entender que vale más que vayamos unidos, que una ambición personal”, comentó.