Descartan relación entre sismos en Chiapas y Colombia

En las últimas horas, la actividad sísmica ha puesto en alerta tanto a México como a Colombia, luego de registrarse fuertes movimientos telúricos en ambas naciones. Sin embargo, a pesar de la preocupación generada en la población y de la pertenencia de ambos países al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, especialista aclara que los sismos ocurridos en Chiapas y en Colombia son eventos geológicamente independientes.

El pasado 17 de julio de 2026, Chiapas experimentó un sismo significativo, calificado como el más intenso desde el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Por su parte, la mañana de este lunes 10 de agosto, un devastador terremoto de magnitud 7.4 azotó a Colombia, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, dejando un saldo preliminar que supera el centenar de víctimas mortales y graves daños estructurales en diversas ciudades, lo que ha llevado a declarar desastre nacional.

Análisis de actividad sísmica

De acuerdo con el análisis de Jocelyn Vargas Burgos, ingeniera industrial especializada en Geociencias y Sismología Aplicada y CEO de VASE Sísmica, es fundamental comprender la diferencia entre la duración real de un evento sísmico y la percepción del mismo por parte de la población. En el caso del reciente sismo de 7.4 en Colombia, su gran magnitud implica la liberación de una cantidad masiva de energía en forma de ondas sísmicas.

“Estas ondas sísmicas no viajan todas al mismo tiempo”, explica la experta, “sino que se desplazan a lo largo del territorio con una cierta duración, lo que permite que la energía se vaya liberando progresivamente”. Esta dinámica, sumada a la profundidad del evento (estimada en más de 100 kilómetros) y a la elasticidad de las estructuras, explica por qué el movimiento del suelo puede prolongarse incluso después de que el origen del sismo haya concluido.

Cinturón de Fuego e independencia de las fallas

Tanto México como Colombia se encuentran en áreas de intensa actividad tectónica. Chiapas está bajo la influencia de la subducción de la Placa de Cocos, mientras que el occidente colombiano está marcado por la subducción de la Placa de Nazca, bajo la Placa Sudamericana.

Aunque ambos países forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la especialista subraya que los eventos son independientes debido a “la gran distancia que hay entre los dos epicentros de los eventos sísmicos” y al “tiempo que ya ha transcurrido” entre el sismo de Chiapas y el de Colombia. Las fallas y rupturas tectónicas en cada zona generan liberación de energía de manera local.

Por lo tanto, la ocurrencia de un gran terremoto en Sudamérica no “activa” de manera directa un sismo en territorio chiapaneco o mexicano en general, desmintiendo así los rumores que suelen circular en redes sociales sobre un efecto dominó inmediato a lo largo del Cinturón de Fuego.

Mientras Chiapas continúa registrando réplicas muy locales tras su reciente sismo, Colombia enfrenta ahora las horas más críticas de rescate y evaluación de daños ante una de las mayores catástrofes naturales en su historia reciente. Las autoridades de Protección Civil en Chiapas hacen un llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y no caer en desinformación respecto a la predicción de sismos.