Descartan repunte de sarampión en Oaxaca

Autoridades de Salud descartaron el repunte de casos del sarampión en el estado de Oaxaca. Alejandro Ramírez Figueroa, coordinador del IMSS-Bienestar dio a conocer que sólo se han presentado tres casos en el municipio de Coicoyán de las Flores, pero ya fueron dadas de alta.

Entre los casos reportados en este 2026, son menores de 8, 12 y 14 años de edad de la comunidad de Tilapa en el municipio de Coicoyán de las Flores, quienes estuvieron hospitalizados a finales de diciembre del 2025 y en las dos primeras semanas de enero de este año, explicó Alejandro Ramírez Figueroa, coordinador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar en Oaxaca.

Los menores de edad fueron atendidos en el Hospital Rural Bienestar No. 66 en el municipio de Santiago Juxtlahuaca; sin embargo, actualmente ya fueron dados de alta y se encuentran en su comunidad de origen.

Los casos fueron confirmados tras la toma de muestras por la dirección de prevención y promoción de la unidad de Urgencias Epidemiológicas, los cuales resultaron positivos, “luego que se confirmaron, se hizo el cerco epidemiológico de contención en el área de Coicoyán de las Flores, los niños ya fueron dados de alta, y están en sus hogares”.

“Al día de hoy no hemos tenido un caso más, se alcanzó una cobertura del más del 90 por ciento de vacunación a menores y adultos, sin embargo, estamos activos”, agregó el coordinador.