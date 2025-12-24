Descartan repunte de virus en Chiapas

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), descartó un repunte de sarampión en Chiapas y aseguró que hay vacunas suficientes para esta enfermedad, así como millones de la vacuna invernal.

“Lo que sucedió en Chiapas es que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de Las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones y están evolucionando bien”, explicó.

“Tenemos millones de vacunas disponibles, tanto para sarampión como para la campaña invernal”, señaló el titular de la SSA.

Vacuna contra VSR llegará “muy pronto”

En otro tema, el secretario de Salud, afirmó que “muy pronto” llegará a México la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio.

El funcionario federal detalló que el biológico ya fue avalado por la Cofepris.

“La vacuna sincicial respiratoria es muy importante tanto para mujeres embarazadas como también ante la posibilidad de brotes de enfermedad respiratoria precisamente en el invierno. Ya la Cofepris ha priorizado la vacuna sincicial respiratoria, estamos en el proceso de adquirirla ya”, explicó.

El secretario de Salud puntualizó que tras su llegada se deberá precisar quienes son sujetos de la vacuna.

Pa concluir, David Kershenobich, presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), como parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones.

Kershenobich informó que la cannabis es la principal droga ilegal y se monitorea la evolución del consumo de opioides.

La cannabis aumentó de 9.3 % en 2016 a 13.3 % en 2025; los alucinógenos aumentaron de 0.8 % en 2016 en adultos a 1.5 %, y los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron de 0.9 % en 2016 a 1.6 % en 2025.

El Tramadol, dijo, tendrá que ser recetado porque puede ser un factor responsable por el consumo de opioides.

“A pesar del aumento, sigue siendo un consumo bajo y la prevalencia de fentanilo que también se investigó fue muy baja 0.2 alguna vez y 0.1 % en el último año”, dijo el titular de la dependencia.