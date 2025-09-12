Descartan ruptura de relaciones con país asiático

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México propusiera un arancel del 50 % a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el titular de la SRE descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con China.

“La relación es muy cordial, es una relación amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial”, expresó.

El canciller De la Fuente destacó que también hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han tenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas.

Piden a mexicanos en EE. UU. no arriesgarse

Y ante los festejos patrios de los próximos 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a las personas mexicanas en Estados Unidos a cuidarse y no arriesgarse, ante las amenazas de detenciones en redadas.

Durante la presentación de acciones de protección para los mexicanos en Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la red consular está trabajando y reforzará su vigilancia con acciones de prevención, información y protección.

Además, se hizo un llamado a las personas mexicanas a respetar las leyes estadounidenses.

Ante la amenaza de detenciones de connacionales en estas fechas, De la Fuente dijo que “se está trabajando de manera directa y personal con las autoridades migratorias en cada una de las jurisdicciones”.