Descartan sanción contra quienes votaron en contra

El lunes en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días se reunirá con los senadores que aprobaron la reforma.

López Obrador dijo que aun cuando sea decisión de los legisladores de Morena quienes decidan si se mantiene a Ricardo Monreal como coordinador de la bancada, se pronunció porque no haya sanciones para ningún legislador; se pronunció por mantenerlo en el encargo para que sus adversarios no hagan un escándalo.

“Cada quien puede hacer lo que determine, nada más que recuerden que cuando vayan a regresar a pedir el voto, la gente les va a decir: toma tu champoton”, expresó.

En cuanto a la reforma, refirió que los partidos de oposición podrán inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque consideren que sea inconstitucional, sobre lo que él difirió, pero serán ya las autoridades competentes las que determinen su viabilidad.

Sin embargo, consideró que quienes sostienen que el INE no se toca, apelan a una “prepotencia extrema. Eso solo se usaba en tiempos del presidencialismo, cuando se decía al presidente no se le toca. Consideró que los opositores están obcecados en que el INE no se toque, porque es perfecto, cuando es perfectible”.

A pregunta expresa sobre la aprobación de que los partidos políticos puedan quedarse con el dinero que no ejerzan en el año fiscal, contrario a la legislación vigente, dijo que en su caso el Senado pueda revisarlo en febrero, cuando se aborde la cláusula de la vida eterna.

Consideró que en ese momento puede revisarse si es que se considera inviable.