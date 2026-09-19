Desclasifican patrimonio del almirante Ojeda Durán

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció que desclasificó la declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar). Esto luego que El Universal informó que estaba reservada hasta 2030.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Marina solicitó a la SABG, la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, derivado de que el Comité de Transparencia de dicha dependencia aprobó formalmente la desclasificación de la información reservada de las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos (militares en activo pertenecientes a esa Institución) entre las que se encuentran las presentadas por el almirante Ojeda Durán; así como de nueve exfuncionarios públicos que pertenecieron a esa dependencia.

La Secretaría Anticorrupción indicó que dichas declaraciones actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública en la plataforma Declaranet.

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro afirmó que la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.

Patrimonio, clasificado hasta 2030

El pasado 16 de septiembre El Universal reveló que la declaración patrimonial y de intereses del exsecretario de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, se encuentra reservada por motivos de seguridad nacional.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la SABG, se indicaba que la información patrimonial del exsecretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encontraba reservada con base en disposiciones legales.

“La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.