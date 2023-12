Desconfía AMLO de ministros del TEPJF

Este lunes, desde las instalaciones de palacio federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desconfianza con el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “sea quien sea” que esté al frente de la institución.

Esto a pesar de que se renovó la presidencia para enero próximo para colocar a la magistrada Mónica Soto.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador consideró que los magistrados actúan por consigna y mediante acuerdos en las altas esferas, como ocurrió cuando anularon las candidaturas de Morena para gobernador tanto en Guerrero como en Michoacán.

En sus críticas a las autoridades electorales, recordó que el propio INE lo acaba de sancionar porque presuntamente llamó a votar por su partido en el Congreso, durante un evento en Almoloya de Juárez.

Tras rechazar que haya convocado a los asistentes a votar por Morena, el Ejecutivo federal adelantó que cumplirá la decisión del INE de retirar el video y la versión estenográfica pero reiteró su inconformidad, “porque no es cierto”.

“Vamos a cumplir, me están pidiendo que quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia, sino también por los legisladores”, dijo.

Caso Salvatierra

En otro tema, también se refirió al tema de la masacre ocurrida el fin de semana en Salvatierra, Guanajuato, en el que fueron asesinados 12 jóvenes durante una posada, acto que calificó como un crimen atroz.

Al respecto, el mandatario señaló que las investigaciones están a cargo de las autoridades de Guanajuato y que existen algunas hipótesis, sin embargo, no se puede adelantar información.

Asimismo, señaló que la entidad requiere de un trato especial, puesto que el aumento en el consumo de drogas en Guanajuato conlleva a que a la par crezca la violencia.

A pregunta de una reportera sobre si el consumo de drogas sería una de las líneas de investigación, el mandatario señaló que sí y se está trabajando en ello.