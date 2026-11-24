La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, mencionó que no fue notificada sobre el operativo desplegado por autoridades federales en la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, cuya acción alteró la tranquilidad de la población y espera que esta se restablezca pronto para que los ciudadanos se sientan tranquilos.

Señaló las acciones desplegadas por el ejército la noche del viernes pasado, las cuales, generaron confrontaciones con grupos armados y dejaron cerca de cien vehículos dañados en la ciudad, medio rural y en las carreteras de su municipio, por lo que se tuvo que retirar.

La primer edil pidió a la población de Guasave mantener la calma ante los patrullajes de vigilancia.

Ramírez Montoya afirmó que la presencia de las fuerzas estatales y federales continuará en las calles y en el medio rural hasta lograr que la paz sea restaurada, por lo que instó a la población a no compartir información falsa que circula en las redes sociales y estar atentos a los canales de información oficiales.