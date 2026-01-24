Descubren tumba zapoteca de más de mil 400 años

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer ayer viernes el hallazgo de una tumba zapoteca del año 600, es decir, con más de mil 400 años de antigüedad, situada en San Pablo Huitzo, Oaxaca.

Se trata de la tumba 10 ubicada en el cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, del pueblo zapoteco de la época del clásico tardío, año 600 de nuestra era, el cual destaca por su arquitectura decorada con un búho en la entrada. El descubrimiento se dio luego de una denuncia anónima por saqueo en 2025.

El descubrimiento fue calificado como “extraordinario”, por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de ayer viernes: “Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, por el nivel de conservación e información que aporta”, señaló.

El INAH informó que por la antigüedad de la tumba se estima que corresponde al año 600 de nuestra era, realizada por zapotecos como un ritual o veneración a sus ancestros.

En este hallazgo, el INAH comunicó que en el lugar se encuentra un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realizando labores de conservación, protección e investigación del inmueble, incluyendo la estabilización de la pintura mural, “cuyo estado es delicado debido a la presencia de raíces, insectos y a cambios abruptos por las condiciones ambientales”.