Desde el 2000 suman 178 periodistas asesinados

Desde el año 2000 a la fecha, suman 178 periodistas y comunicadores asesinados en México, de acuerdo con datos compartidos por Artículo 19, organización en defensa del derecho a la libertad de expresión. El más reciente caso reportado es el de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, a quien privaron de su libertad en su propia casa y hallaron sin vida más de un mes después de su desaparición.

De acuerdo con la ONG defensora del acceso a la información, la entidad más letal es Veracruz que suma hasta ahora 34 víctimas, seguida de Guerrero con 19 y Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas con 15 casos respectivamente.

Artículo 19 contabiliza que en los 26 últimos años fueron asesinados 165 hombres y 13 mujeres dedicados a la labor informativa en el país, lo que representa un 93 % en el caso de los hombres y un 7 % en el caso de las mujeres.

El conteo incluye a las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quesada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI), Andrés Manuel López Obrador (Morena) y el actual gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los datos, la administración más letal fue la de Felipe Calderón con 48 asesinatos, seguido de los gobiernos de López Obrador y Peña Nieto que contabilizaron 47 casos cada uno, mientras que en la administración de Fox Quesada sumaron 22 víctimas. Con Ernesto Zedillo hubo tres reportes y con la actual titular del Ejecutivo se contabilizan 11 asesinatos.