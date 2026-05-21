Desde el 2018 se rompió el “pacto criminal”: CSP

En el marco del caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió el «pacto criminal» en 2018.

“Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos va a acusar o juzgar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada», expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos ¡eh! porque no se puede decir Estados Unidos. Porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente Trump, son algunos que lo asesoran, que están ahí.

“Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. ¡Pues no, no, México no es piñata de nadie», declaró.

“¡Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27, aquí decide México, los mexicanos!», recalcó la titular del Ejecutivo federal.

En nuestra casa manda el pueblo

Al reiterar que “en nuestra casa manda el pueblo” y “no mandan otros”, la Mandataria federal señaló que hay quienes buscan como objetivo el injerencismo.

En el Salón Tesorería, Claudia Sheinbaum aprovechó para señalar al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y lo señaló de ser “uno de los gobernadores más corruptos de México». Entre risas señaló que el senador priista se ha ido a Washington a dar declaraciones contra su gobierno.

También mencionó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y lo vinculó con el cártel inmobiliario, además que también se lanzó contra el periodista Héctor Aguilar Camín.

Remarcó Sheinbaum que “la esencia” es la defensa de la soberanía

Ante quienes señalan que Estados Unidos debe ayudar a nuestro país, indicó que hay mexicanos “con muchos complejos”: “Las y los mexicanos podemos, tan podemos que lo único que faltaban eran gobiernos del pueblo, porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía”.

Así también, durante la conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la construcción de la paz es reconocida internacionalmente en el Índice de Paz México 2026: Identificación y medición de los factores que impulsan la paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual revela que en 2025 la paz en el país mejoró 5.1 por ciento, lo que representa la mejora más significativa en, al menos, una década, la mayor registrada en la historia de dicho índice en México y representa el sexto año de avance, luego de cuatro años de deterioro sustancial del 2015 al 2018.

Sheinbaum y productores firman acuerdo

Más adelante, la mandataria firmó el Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México, como parte de la construcción de la soberanía alimentaria y garantizar un precio justo, en beneficio de 61 mil productores de todo el país y 705 mil hectáreas para la producción de 7 millones de toneladas de maíz blanco.

Defiende “visión de enseñanza” de NEM

Y ante altos índices de analfabetismo en el país, la presidenta señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene una visión distinta de enseñanza pues su objetivo no es que los estudiantes memoricen datos, sino formar ciudadanos críticos.

La mandataria señaló que la NEM también busca recuperar la enseñanza de la historia, pues reveló actualmente los estudiantes desconocen datos históricos del país.