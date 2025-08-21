Desde sexenio de AMLO hay límites a la DEA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desde el sexenio pasado se puso un límite a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la DEA, y los cuales, indicó, continúan bajo su administración.

La mandataria federal señaló en conferencia de prensa que en los sexenios del llamado periodo neoliberal se permitían que las agencias estadounidenses participarán de manera directa en operativos, los cual, indicó, ahora no se permite.

Señaló que las operaciones relacionadas con la seguridad del país son un asunto que solo corresponde a las instituciones mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales.

"Se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos. Nosotros no permitimos eso. Desde el periodo del presidente López Obrador se puso un límite".

"El presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México; esos límites continúan en nuestro gobierno", apuntó.

Sheinbaum recordó que con la DEA hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador, entre otros temas, tras la detención del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Defensa) "en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas y tan fue así que regresaron el general".

"¿Quién hizo esa detención? La DEA. A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México; esos límites continúan en nuestro gobierno", agregó.

Comunicado no tiene nada que ver con realidad

Además, afirmó como que el comunicado difundido por la DEA en donde aseguraba que junto con el Gobierno de México impulsaban la creación del Proyecto "Portero" para combatir a los cárteles del narcotráfico de manera conjunta, "no tiene nada que ver con la realidad" y que probablemente se publicó con la intensión de querer decir que cambiaron las cosas bajo su gobierno después de la diferencias que hubo en el sexenio del presidente López Obrador.

Claudia prevé encuentro con Marco Rubio

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo informó que de aquí a diciembre no tiene pensado salir del país, pero espera la llegada de mandatarios de otros países, además que prevé un encuentro con el secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio.

Recordó que en los próximos días visitarán México funcionarios de Brasil y empresarios para revisar acuerdos de cooperación y comercio.

"¿Marco Rubio viene?", se le preguntó.

"Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad", contestó.

Da opinión sobre demanda de CIBanco a EE. UU.

En otro tema, mandataria manifestó que el CIBanco está en su derecho de presentar una demanda en contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera de sistema financiero estadounidense.

"Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pues está en su derecho, si así lo considera", dijo a pregunta expresa en su conferencia de prensa.

Agregó que "lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado, y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos, también me lo informo el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente".

México se tecnifica

Por otra parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que México se Tecnifica es un programa histórico e inédito que se realiza en acuerdo con los agricultores y tiene el objetivo de recuperar el triple de agua que se consume anualmente en la Ciudad de México y distribuirla en zonas urbanas para garantizar como un derecho el acceso al agua.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que como parte de México se Tecnifica, único programa en el mundo que, con una inversión histórica de más de 60 mil millones de pesos (mdp), tiene como propósito que el uso eficiente del agua en la agricultura se destine para consumo humano, a través de la tecnificación de Distritos de Riego en diferentes puntos del país, de los cuales: seis ya están en marcha y 10 en licitación.