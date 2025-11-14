Desecha Corte amparo promovido por Elektra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, esto al resolver uno de los asuntos fiscales con los adeudos más altos.

Lo anterior, porque los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar el amparo que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.

Al presentar el proyecto de sentencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que no se debió admitir el amparo en revisión, “toda vez que, a pesar de que está involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que se resuelven las problemáticas que se encuentran planteadas. Derivado de lo anterior, es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y, en consecuencia, se desecha el amparo directo en revisión”.

SIP advierte entorno adverso en el caso

Por lo anterior, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció respecto al caso de TV Azteca y las empresas de Grupo Salinas tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que aseguró, “hay un entorno adverso para el trabajo de los medios”.

Según denunció TV Azteca, este litigio se ha “desarrollado en paralelo a expresiones públicas que cuestionan la labor del medio y de sus periodistas”.

Lo que la SIP advirtió es que esto afecta la autonomía editorial o podría inhibir la cobertura informativa.