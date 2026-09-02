Desechan amparo de “El R1” para evitar traslado a EE. UU.

Tras ser acusado en una Corte de Estados Unidos, Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tramitó un amparo para evitar su extradición o expulsión al vecino país.

Sin embargo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó por improcedente la demanda de Álvarez Ayala, detenido en julio pasado por fuerzas federales.

Preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, “El R1” solicitó ayer la protección de la justicia federal contra cualquier orden de extradición, expulsión y destierro que atribuyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En acuerdo publicado este martes en registros judiciales, el juez Niño Jiménez desechó de plano su demanda porque el juicio de amparo no procede contra actos futuros de realización incierta.

En síntesis, el juez de amparo determinó que al ser actos hipotéticos no le causan ningún perjuicio al quejoso porque no se sabe si van a ser materializados por la autoridad.

Un jurado de la Corte del Distrito de Columbia acusó en agosto a Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, y a su hermano Rafael, “El R2”, de tráfico de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.