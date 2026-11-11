Desechan amparo de Hernán Bermúdez

Un Tribunal Colegiado confirmó la decisión de un juez que desechó la demanda de amparo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, preso por presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”, para evitar su extradición.

Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundada la queja que Bermúdez Requena promovió luego de que Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, desestimara su demanda de garantía debido a que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta.

“Se declara infundado el recurso de queja”, resolvieron por unanimidad de votos los magistrados.

Desde el penal del Altiplano, donde se encuentra preso, “El Abuelo” o “Comandante H” solicitó la protección de la justicia federal contra el proceso de extradición y su ejecución.