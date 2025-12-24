Desechan demanda de amparo a favor de Duarte

Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México (Edomex), con residencia en Toluca, desechó la demanda de amparo promovida en favor de exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su “ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación”, el 8 de diciembre pasado.

Latorre Lozano determinó lo anterior debido a que el expriísta preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, no ratificó la demanda de garantías en la que contaba con una suspensión de plano contra los actos reclamados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al notificarle la resolución y consultarle si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su nombre, por Christian Camacho Ruiz, Duarte Jáquez respondió al actuario judicial que lo visitó: “Previo a realizar manifestación al respecto debo de confirmar con mis abogados”.