Desenmallan a 8 lobos marinos en el Alto Golfo

Ocho ejemplares de lobo marino de California (Zalophus californianus) fueron desenmallados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras encontrarlos enredados a restos de redes de pesca.

En un comunicado la dependencia informó que con esta acción se salvó a seis hembras y dos machos, todos ellos en estado de desarrollo juvenil de uno a tres años de edad. Entre ellos, seis fueron localizados en las loberas de Isla Coloradito, uno en Isla El Soldado y uno en Isla Consag.

El operativo contó con la participación de tres inspectores federales de la Profepa con amplia experiencia y conocimiento en desenmalle de mamíferos marinos.

El método que se empleó se denomina “sedación remota”, el cual incrementa los niveles de éxito y eficiencia durante las labores de desenmalle. Asimismo, disminuye los riesgos y accidentes durante las actividades de manejo y contención que pueden poner en peligro a los ejemplares y las personas participantes.