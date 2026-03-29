Desestima jueza el amparo de Fernando Farías

Fernando Farías Laguna, el contralmirante de la Marina prófugo de la justicia, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, impugnó la decisión de una jueza federal que desestimó la demanda de amparo que interpuso contra la orden de captura que tiene vigente por delincuencia organizada.

En sentencia del 11 de marzo, Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, sobreseyó la demanda del sobrino político del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, debido a que las autoridades que señaló en su escrito negaron la existencia del mandamiento judicial y su ejecución.

“Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión –en abstracto- y su ejecución; sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna para desvirtuar dichas negativas, por ello, tales actos no existen. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con los actos reclamados a las autoridades precisadas”, resolvió Carlos Ávalos.

En consecuencia, Farías Laguna interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, una vez que el expediente esté integrado, para su análisis y resolución.

Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, están acusados de encabezar desde la Secretaría de Marina una presunta red de contrabando de combustible en las aduanas del país.