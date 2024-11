Desestiman acciones de inconstitucionalidad

Manifestación en contra de la reforma judicial afuera de la SCJN. El Universal

La reforma judicial quedó firme, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra la legislación heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ocho votos requeridos para invalidar parcialmente la norma, como lo propuso el ministro Juan González Alcántara Carrancá, no se alcanzaron porque desde el inicio del debate el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que el Alto Tribunal no tiene facultades para revisar el contenido de las reformas constitucionales sean estas estructurales o no.

Por lo que, el pleno del Máximo Tribunal determinó no entrar al fondo del asunto y dejar viva la reforma judicial.

Aunque se pronunció por aplicar seis votos para invalidar una norma, el ministro González Alcántara Carrancá afirmó que no era correcto establecer las reglas del juego en plena jugada.

Con la misma autocontención, que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar, es decir es estéril el estudio del fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán, por la improcedencia de este medio de control y se manifestaron también los cuatro por la voluntad de no obligarse la mayoría de la presidencia y, por lo tanto, de no pronunciarse respecto del fondo”, indicó.

“Alito” Moreno llama “traidor” a Pérez Dayán

Por lo anterior, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó al ministro Alberto Pérez Dayán como “traidor”.

Expresó su mayor reconocimiento por defender con responsabilidad y argumentos la división de poderes y la independencia del Poder Judicial (PJ) a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, la ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros José María Pardo Rebolledo, José Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales.

Antes, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, envió un mensaje a la nación en el que aseguró que el Máximo Tribunal del país es consciente sobre la decisión que tomará sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

Ante el pleno, Piña Hernández dijo que no es exagerado “afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país”.

Rechazan propuesta de Batres

Y por mayoría de nueve votos, el pleno de la SCJN rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de retirar el proyecto de su homólogo Juan Luis González Alcántara, que propone anular parcialmente la reforma judicial.

Batres Guadarrama propuso al pleno aplazar la discusión del asunto por la entrada en vigor la reforma sobre supremacía constitucional.

Previo a debate, trabajadores se manifestaron

Desde temprano, jueces y trabajadores de base se dieron cita en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Pino Suárez con banderas de México y carteles en apoyo a los ministros y para reiterar su rechazo a la reforma judicial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron un operativo en dicha vía para controlar el acceso de los ministros y del personal que labora en el área.