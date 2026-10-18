Desfilan alebrijes en Paseo de la Reforma

Alrededor de 300 alebrijes desfilaron por Avenida Paseo de la Reforma, como parte de las festividades de Día de Muertos en la Ciudad de México, en una manifestación del talento de alebrijeros y artistas de diferentes partes del país.

El desfile inició en la calle 5 de Mayo, en donde artesanos, bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia caminaron hacia Eje Central, Avenida Juárez y a los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma.

Lourdes, quien por primera vez acudía al desfile, señaló “es increíble” ver a los alebrijes recorriendo las calles de la capital, ya que “dan color” a la ciudad en el marco del Día de Muertos.

El evento concluyó a la altura de la fuente de la Diana Cazadora, en donde el total de alebrijes fueron acomodos para su exposición a la ciudadanía –sobre la banqueta de Paseo de la Reforma– hasta el 8 de noviembre.