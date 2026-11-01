Desfile en CDMX contó con cuatro mil participantes

La muerte volvió a ser motivo de fiesta en la capital del país. Este sábado, un millón 600 mil personas salieron a las calles para disfrutar del Gran Desfile de Día de Muertos 2026, una celebración que, entre música, catrinas y personajes fantásticos, recordó que en México los ausentes siguen teniendo un lugar entre los vivos.

En su décima edición, el desfile reunió a cuatro mil participantes, distribuidos en 47 contingentes que recorrieron aproximadamente cinco kilómetros, desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo capitalino.

A lo largo de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y las calles del Centro Histórico desfilaron comparsas, bailarines, carros alegóricos y figuras monumentales, mientras miles de familias aguardaban el paso de las representaciones de una de las tradiciones más arraigadas del país.

Chiapas también estuvo presente a través de una representación de la Reina Roja de Palenque, personaje histórico de la antigua civilización maya, cuya presencia evocó las creencias sobre la muerte y el inframundo, así como la riqueza arqueológica y cultural de la entidad.

La literatura, la música y el cine mexicano también encontraron espacio en esta celebración, con homenajes a personajes como Juan Gabriel, Juan Rulfo, Nellie Campobello y Emilio “El Indio” Fernández, cuyas trayectorias forman parte de la memoria cultural del país.

Celebración representa una forma de resistencia frente al olvido

Durante el recorrido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el Día de Muertos representa una forma de resistencia frente al olvido, pues permite mantener presentes a quienes ya partieron, no desde la tristeza, sino a través del recuerdo y la celebración colectiva.

La fiesta continuó en el Zócalo, donde una Catrina monumental de más de 33 metros de altura, reconocida con un Récord Guinness, se convirtió en uno de los principales atractivos de las festividades.

El desfile forma parte de las cerca de cinco mil actividades organizadas en la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos, que incluyen ofrendas monumentales, exposiciones, espectáculos y recorridos nocturnos.

Diez años después de su primera edición, esta celebración reúne expresiones ancestrales y manifestaciones artísticas contemporáneas, en una ciudad que cada noviembre transforma sus calles en un espacio para recordar a quienes se fueron y celebrar a quienes permanecen.