Designa Morena a sus primeros coordinadores

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena da a conocer este martes los primeros nombramientos de quienes serán sus Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una presentación sin transparentar las encuestas que afirman se realizaron y sus resultados fueron mostrados en privado a los integrantes de la Comisión y los aspirantes en cada estado.

Así lo detalló Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quien destacó que los resultados de la encuesta se dieron a conocer primero en privado y se habló con los líderes de los partidos aliados sobre cada nombramiento.

Designan a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes

La primera nombrada para convertirse eventualmente en candidata de la 4T en Aguascalientes es Nora Ruvalcaba, quien estuvo acompañada de dos de sus compañeras de proyecto, quienes también compitieron en la encuesta para ser coordinadoras.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del PVEM, dijo que su partido reconoce la trayectoria y liderazgo de Nora Ruvalcaba, por lo que acompañarán su eventual postulación a la gubernatura.

Coordinador de Morena en Campeche

Así también, Pablo Gutiérrez Lazarus fue nombrado coordinador estatal de Morena por la Defensa de la Transformación y Soberanía en Campeche, cargo que le fue entregado por la secretaria general nacional del partido, Citlalli Hernández.

Desde su llegada, ella pidió conciliación y reconciliación dentro del movimiento guinda.

Gutiérrez Lazarus rindió protesta ante Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena y se dijo inspirado por el proyecto de la Cuarta Transformación.

Asimismo convocó a los habitantes de Campeche, así como a compañeras y compañeros del movimiento, a continuar trabajando de la mano con el pueblo.

Señaló que la cercanía con la gente es la vía para escuchar sus necesidades y tomar las mejores decisiones.

Gutiérrez Lazarus cuenta con trayectoria política en Ciudad del Carmen, donde ha ocupado en tres ocasiones la presidencia municipal.

Su nuevo encargo lo coloca al frente de los trabajos de Morena por la Defensa de la Transformación y Soberanía en Campeche y obvio para competir en 2027 por la gubernatura del Estado.

Rosi Bayardo, coordinadora en Colima

En el caso de Colima, Rosi Bayardo fue nombrada coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional.

La presidenta municipal con licencia de Manzanillo, se convertirá en la candidata de la alianza que mantiene ese partido, con PT y PVEM rumbo a los comicios para renovar esa gubernatura el próximo año.

Por ello aseveró que su principal interés será el pueblo de Colima pues parafraseó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.