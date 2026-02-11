Designa nuevas embajadoras en Guatemala y Belice

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Luz Elena Baños como embajadora de México en Guatemala, y a Ana Luisa Vallejo como embajadora de nuestro país en Belice.

El canciller Juan Ramón De la Fuente destacó que estos nombramientos presidenciales reafirman el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la política exterior feminista de México.

Cabe destacar que Romeo Ruiz Armento, actual pareja de Layda Sansores -gobernadora de Campeche-, que fue el embajador de México en Guatemala, ocupaba el cargo desde marzo de 2019, cuando fue propuesto por el entonces presidente López Obrador.