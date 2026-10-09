Designa Partido del Trabajo a Morón como coordinador

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, se reunió con el coordinador Estatal de Afiliación de dicho partido político en Michoacán, Raúl Morón.

A través de X, el diputado petista afirmó que esta entidad, donde el próximo año se elegirá la gubernatura, pide el perfil más honesto “y con la autoridad moral que defienda los valores y principios de la 4T”.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, Raúl Morón, en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la #4T”, comentó en la descripción.

“Morena, muy sólido rumbo al 2027”: Morón

En entrevista con El Universal el 25 de mayo pasado, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que este último “es muy sólido que tiene una estructura muy potente” con destino al proceso electoral 2026-2027.

Cabe decir que Morón se registró un mes después como aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Michoacán, pero al final, a partir de los resultados de la encuesta, la dirigencia nacional morenista anunció a Carlos Torres Piña.

El pasado 18 de septiembre, el coordinador estatal michoacano renunció al cargo de fiscal general de Michoacán.