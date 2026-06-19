Designan a nuevos fiscales de Colima y Zacatecas

La Fiscalía General de la República (FGR) designó a sus representantes en los estados de Colima y Zacatecas, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), como parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos.

Susana Aletxa Macías Medina fue designada como fiscal federal en Colima, informó la FGR en un comunicado.

Indicó que Macías Medina es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta, destacó, con amplia experiencia profesional en el ámbito ministerial, tanto en el fuero común como en el federal.

En Zacatecas, afirmó la FGR, se designó a Daniel Valdés Vera, licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora.

Ha sido catedrático de la Universidad del Estado de México. De 2006 a 2026 se desempeñó en diversos cargos dentro de la Fiscalía Federal en Sonora.

La FGR resaltó que los nombramientos son con el fin de continuar el fortalecimiento de la institución y de sus representaciones en las entidades federativas, brindar mejores resultados en materia de procuración de justicia, reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad.