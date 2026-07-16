Designan al Cártel de Juárez y Los Viagras como terroristas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al “Cártel de Juárez” y a “Los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras.

Así lo informó en un aviso sobre designaciones relacionadas con la no proliferación y designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, publicado en la página de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados.

La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras o transnacionales significa que estos grupos criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas.

Pero además, tiene implicaciones en las imputaciones que se presenten en los tribunales estadounidenses contra miembros de estos cárteles o socios de los mismos.