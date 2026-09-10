Designan en INE a Roberto Félix como secretario ejecutivo

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tras la renuncia de Claudia Arlett Espino, a días del arranque del periodo electoral.

A través de un comunicado, el organismo informó que Félix López, quien ocupaba hasta ahora el cargo como director ejecutivo de Organización Electoral, cumplía con todos los requisitos para asumir el despacho de la Secretaría Ejecutiva.

El INE aseguró que revisó “detalladamente” la trayectoria profesional y académica para sustituir a la exsecretaria, que aseguró renunció por motivos de salud.

De acuerdo con el INE, Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C.; doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además, dentro del INE se ha desempeñado como secretario Técnico de Guadalupe Taddei y en la Coordinación Estratégica del propio Instituto; asimismo, ocupó el cargo de jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Cuenta también con experiencia previa en la administración electoral local, al haber sido secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Claudia Arlett presenta su renuncia

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo ante la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, con efectos a partir del mismo día.

Espino explicó que su decisión obedece a motivos de salud, ya que la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027 conlleva un nivel de exigencia, por lo que busca procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal.

Agradeció a Guadalupe Taddei haberla puesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto, a la que calificó como “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”.

También expresó un reconocimiento a las personas servidoras públicas del área que, con profesionalismo y compromiso institucional, contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a dicha secretaría.