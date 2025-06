Deslinde entre Morena y yo es unilateral

Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena, a la que el vicecanciller del Departamento de Estado de EU, Christopher Landau, dio la orden de cancelar su visa por “posteo vulgar” en X, argumentó que empezó a militar en dicho partido “desde que nos escupían en la calle”.

En entrevista con Manuel Pedrero, Cornejo explicó que inició en la izquierda mexicana con el partido Morena porque vio “un cambio, una política distinta y compañerismo”.

Tras los hechos, Melissa dijo que se siente insegura porque el gobierno de Jalisco y el de Estados Unidos están en su contra y ella se encuentra sin respaldo.

La entrevistada también explicó que restringió sus redes sociales porque “varias personas” le dijeron que por ser consejera del partido guinda debe “cuidar lo que dice”.

Melissa Cornejo responde a Luisa María Alcalde

Respecto a la declaración que realizó Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, en la que argumenta que “las expresiones de Melissa no representan la postura del partido”, Cornejo respondió: “entiendo que esta situación es más grande que Luisa, que yo, que el partido (...), pero no comparto las formas, yo no lo hubiera hecho”.

“De momento, el deslinde entre el partido y yo es unilateral (...). Me siento triste, pero soy consciente de que el partido es muy grande y diverso, hay gente valiosa”, explicó mientras mostraba sus credenciales de Morena.

El 12 de junio, el vicecanciller del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, admitió que dio la orden para cancelar la visa de Melissa Cornejo, quien en redes sociales se identifica como consejera estatal de Morena en Jalisco, tras sus declaraciones posteadas en X.