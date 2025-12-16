Desmantela Defensa campamento criminal

Tras un operativo realizado en los límites entre Colima y Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a seis personas en un campamento del crimen organizado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la acción fue encabezada por la Comandancia de la V Región Militar y la 20 Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de seguridad y justicia y de la Guardia Nacional. Durante el despliegue se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios.

El campamento criminal se localizaba en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán, y el operativo forma parte de las acciones coordinadas del Plan Michoacán, anunciado en semanas recientes por el Gobierno de México, al cual se sumaron el Gobierno del Estado de Colima y las autoridades.