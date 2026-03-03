Desmantela Marina dos narcolaboratorios

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos, dedicados a la producción de droga, en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango, probablemente de “Los Chapitos”.

En el primer laboratorio, se localizaron mil litros de ácido clorhídrico en cinco tambos; 100 litros de gasolina en dos bidones; dos mil 200 litros de cloro en once tambos; 200 litros de tolueno en un tambo; 600 litros de solvente en tres tambos; 600 litros de alcohol bencílico en tres tambos; mil 900 kilos de carbón; mil kilos de sosa cáustica y una caja de mil kilos de cianuro.

En el segundo laboratorio, se localizaron 200 kilos de producto terminado con características similares a la droga conocida como cristal; 300 litros de ácido fórmico, mil 750 litros de precursor P2P, 300 litros de alcohol, 20 litros de gasolina, 60 kilos de cianuro.

Además, un reactor, un destilador, dos condensadores, cuatro cilindros de gas de 30 kilos, tres cilindros de 50 kilos.

Golpe a la estructura

Este aseguramiento representa un golpe a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a 21 millones 404 mil 917 pesos; evitando así que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles y contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.