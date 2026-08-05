Desmantelan centros ilícitos de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que desarticuló cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en los que se aseguraron más de un millón de litros de petrolíferos y químicos, en el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que ubicó dos inmuebles en San Luis Potosí y uno en Hidalgo y Morelos, respectivamente.

Mediante un comunicado, reportó que denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Federal (MPF) advirtieron la existencia de una instalación tipo nave ubicada en San Luis Potosí capital, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

Aseguramiento

Aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, así como otros objetos y el inmueble.

Asimismo, la Fiscalía General de la República refirió que en Laguna de San Vicente, San Luis Potosí, aseguró un predio en el que se decomisaron 18 tanques verticales.

Decomiso

En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades ministeriales también aseguraron un inmueble, en el que se encontraron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros.

Por último, la FGR en el municipio de Cuautla, Morelos, observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Por lo que tras el cateo, logró el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.